OFFICIEEL: Odd Christian Eiking verlaat Intermarché-Wanty-Gobert na sterke prestaties in de Vuelta en gaat bij andere WorldTour-ploeg aan de slag

Odd Christian Eiking zal volgend seizoen niet langer voor Intermarché-Wanty-Gobert uitkomen. De Noor zal namelijk aan de slag gaan bij EF Education-Nippo, een andere WorldTour-ploeg.

Odd Christian Eiking was tot voor dit seizoen nog een vrij onbekende renner, maar vooral in de Vuelta heeft de Noor indruk kunnen maken. Zo was de renner lang in de rode leiderstrui te zien. Pas in de slotweek moest hij de leidersplaats aan Roglic geven en zelf viel hij net uit de top 10.

Het heeft hem wel een mooie transfer opgeleverd, want Eiking verlaat Intermarché-Wanty-Gobert voor een avontuur bij EF Education-Nippo. Daar wordt hij onder meer ploegmaat van Rigoberto Uran, Magnus Cort en Alberto Bettiol.