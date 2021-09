Philippe Gilbert stelt zich vragen bij tactische rol na niet-selectie voor WK: "Waarom op het EK dan wel?"

Welke tactische opdracht krijgt Philippe Gilbert straks mee op het EK? Bondscoach Vanthourenhout heeft al laten uitschijnen dat hij in Gilbert een gids ziet voor Evenepoel, een ervaren man die de bronzen medaillewinnaar uit de tijdrit op de weg kan bijstaan.

Alleen is Gilbert voorlopig niet helemaal mee in dat verhaal, zo blijkt uit zijn reactie in kranten HLN en HNB. "Er is mij verteld dat ik, uit respect voor mijn palmares, niet meegenomen werd naar het WK om dat soort werk te doen. Waarom zou ik dat op het EK dan wel moeten doen?"

Ik wens de ploeg op het WK veel succes toe

Moet er dan toch nog iets uitgeklaard worden tussen de bondscoach en Gilbert, nadat die laatste naast de WK-selectie viel? Gilbert beweert dat hij die gemiste selectie voor het WK achter zich heeft gelaten. "Ik wens de ploeg veel succes toe."

Op het EK wil Gilbert eerst en vooral een goed niveau halen. Naar anderen kijken, is dus niet meteen aan de orde. "Ik ga in eerste instantie de best mogelijke koers voor mezelf proberen te rijden. De rest zien we wel."