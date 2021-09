🎥 Drinkbus volstaat niet, ploegmaat van Wout van Aert geeft jonge fan hele wieler-experience

Jumbo-Visma zocht de jonge fan op voor de start van de 6e etappe en gaf hem buiten aan de bus enkele leuke goodies zoals een shirt en zak van de ploeg.

🇬🇧 #TourOfBritain A gift from Pascal to a special fan. 🤩 pic.twitter.com/PcoKnCDreE

Daarna werd de jonge Xander Graham mee op de bus genomen voor een rondleiding. In de achtergrond zien we Belgisch kampioen Wout van Aert ook zitten.

🇬🇧 #TourOfBritain This is your tour guide @PascalEenkhoorn . 👌🏼 pic.twitter.com/aPRr9TaW6C

En daar stopte het nog niet voor Xander want hij mocht met de ploeg mee op het podium voor de ploegpresentatie. Hij werd zelfs met een grote knipoog aangekondigd als Schots kampioen.

🇬🇧 #TourOfBritain



Let us introduce you our fifth rider for today. 😎 pic.twitter.com/FADE2AeJTK