De Cauwer over tactiek Evenepoel, de 6 sterren van Van Aert en de factor Van der Poel: "Dit mag maar 1 keer gebeuren"

Het EK en de voorbereidingskoersen op het WK hebben ons wat geleerd. Evenepoel, Van Aert, Van der Poel: het is voor hen alle drie een andere aanloop geweest naar het WK. José De Cauwer bekijkt de situatie van de drie en staat vooral stil bij de tactische koerswijze van Evenepoel op het EK.

Evenepoel bleef op kop rijden in de finale van de EK-wegrit, met de snellere Colbrelli in zijn wiel. Het is een druk thema op sociale media. "Het ABC van het wielrennen zegt in deze situatie: niet rijden", zegt ook De Cauwer aan Sporza. "Het is Evenepoel gezegd door de bondscoach. Vanthourenhout ging naast Evenepoel rijden en is het gaan vragen. 2 minuten later reed hij weer aan kop. Dit mag maar 1 keer gebeuren."

Door de koers hard te maken trachtte Evenepoel zijn tegenstanders te versmachten. "Uiteindelijk werkte de versmachting wel bij Cosnefroy en net niet bij Colbrelli. Tactisch koersen moet nog groeien in het hoofd van Remco. Dat moet komen en dat zal komen. Hij gaat in de grote rondes nog tegen Bernal en Pogačar koersen. Dan moet je elk onderdeel van het ABC van het wielrennen onder de knie hebben."

NIEMAND IN BUURT VAN VAN AERT

Op naar het WK nu, met Van Aert ontegensprekelijk als kopman. "Hij is kopman met 6 sterren, bij 4 en 5 sterren staat er niemand. De volgende reeks begint pas bij 3 sterren. Maar dat wil zeker niet zeggen dat we gaan winnen. We zullen moeten proberen gebruik te maken van de koerssituatie en het verhaal omdraaien. De andere landen achter ons laten koersen."

En Van der Poel, is die nu helemaal terug na zijn zege in de Antwerp Port Epic? "Ik zou het niet weten, maar het is Mathieu en dat kan verlammend werken. Hij zal nooit zo top zijn als Wout van Aert, wiens voorbereiding minutieus verlopen is. Maar het blijft Mathieu die voor een verrassing kan zorgen. Zelfs aan 90% is hij bij de beteren. En hij gaat alleen maar deelenemen als hij denkt dat het de moeite loont."