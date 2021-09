Nederlander die na hem tweede werd wist het wel: "Duidelijk dat Van der Poel sterk was"

Aan alle twee was te zien dat ze over onverharde wegen hadden gereden. Mathieu van der Poel won de Antwerp Port Epic, Taco van der Hoorn was tweede na een sprintje met twee. Van der Hoorn had in de loop van de koers al begrepen dat Van der Poel sterk was.

Nochtans was het al van de Tour geleden dat Van der Poel nog koerste op de weg en moest die zich vooral testen met het oog op het WK en Parijs-Roubaix. Test geslaagd, want een aanval van Van der Poel bleef niet uit. "Danny van Poppel en ik reageerden goed op de uitval van Mathieu van der Poel en ik was tevreden dat ik mijn wagonnetje kon aanpikken", zegt Van der Hoorn over zijn antwoord op de versnelling van Van der Poel.

In een latere fase ging het dan enkel nog tussen hun twee. "Eens we met twee voorop waren, was het nadenken over de tactiek voor de finale. Ik voelde me nog heel goed, maar het was duidelijk dat ook van der Poel sterk was. Ik was dus niet zeker of ik hem kon kloppen. Op een sprint met Danny gokken was door de aanwezigheid van Merlier echter ook geen garantie op gewonnen spel."

Van der Poel liet zich niet verrassen

Er zat dus slechts één ding op voor Van der Hoorn. "Ik werkte dus mee met van der Poel en hoopte om hem er op de brug op 2 kilometer van de finish af te schudden, maar hij liet zich niet verrassen. Ik ben dus een tevreden tweede man, want ik botste op een snellere vluchtgezel."