Van Aert ziet het na ferme oogst in VK zitten voor het WK: "Voorbereiding op volgende doelen verloopt vlekkeloos"

Laat dat WK maar komen, moet Wout van Aert denken. De voorbereiding kan niet beter gaan: liefst vier keer liet Van Aert de champagne knallen in de Tour of Britain na zijn ritzeges. Hij mocht het zelfs ook een keertje doen als eindwinnaar.

Ook in de laatste etappe graaide Van Aert de ritwinst mee. "Ik ben trots dat ik het heb kunnen afmaken. We hebben er zorg voor gedragen dat de rit van vandaag zou eindigen in een sprint. Na het beulswerk van de jongens was ik het aan hun verplicht om de overwinning binnen te halen."

BEWUST GEKOZEN VOOR WIEL VAN CAV

Van Aert maakte zoals wel vaker uitstekende beslissing in de sprint. "Het was een hele snelle finale met de wind in de rug. Ik koos bewust het wiel van Mark Cavendish in de slotkilometer. Vervolgens werd ik een beetje verrast door het vroege aangaan van Greipel. Gelukkig kon ik anticiperen en hem in de laatste meters verschalken. Het is fantastisch om ook het algemeen klassement te winnen."

Uiteraard niets dan tevredenheid bij Van Aert, ook met het oog op wat nog komt. "Ik ben aan deze wedstrijd gestart met het WK en ook Parijs-Roubaix in mijn achterhoofd. In de afgelopen acht etappes hebben we onder perfecte omstandigheden kunnen toewerken naar de wedstrijden van de komende weken."

VEEL OVEREENKOMSTEN MET WK-PARCOURS

De Belg van Jumbo-Visma is dan ook zeer blij dat hij naar het Verenigd Koninkrijk is afgezakt. "De Ronde van Groot-Brittannië is voor ons in alle opzichten een prima wedstrijd geweest. Een mooi parcours dat vele overeenkomsten kent met het parcours van het WK in Vlaanderen. De voorbereiding op mijn volgende grote doelen verloopt vooralsnog vlekkeloos."