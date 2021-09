Duitser van Deceuninck-Quick.Step geklopt door Kaden Groves met minder dan seconde in proloog in Slovakije

Deceuninck-Quick.Step is met ambities naar Ronde van Slovakije getrokken: in de proloog ging Duitser Jannik Steimle er meteen voor. Hij is dan ook de titelverdediger in deze rittenkoers. Steimle moest de winst nipt aan Kaden Groves van BikeExchange laten.

Met een proloog van 1,6 kilometer werd de Ronde van Slovakije geopend, uiteraard bleven de verschillen klein. Elk detail kon dus ook het verschil maken. Het zag er even naar uit dat de Pool Boguslawski voor een stunt kon zorgen. Kaden Groves reed zijn tijd echter van de tabellen. Groves was met zijn tijdrit klaar na 1 minuut en 50 seconden en deed zo een seconde beter van Boguslawski. Er moesten dan nog zes renners passeren en vooral Steimle was nog een bedreiging voor Groves. Het verschil tussen de tijden van deze twee renners was minder dan een seconde, maar Groves was de snelste. EERSTE LEIDER RIJDT NIET BIJ DECEUNINCK-QUICK.STEP De eerste leider in de koers komt dus niet meteen uit het kamp van Deceuninck-Quick.Step, al zullen de ambities bij Steimle om zijn titel in Slovakije te verlengen zeker aangewakkerd zijn.