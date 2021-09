Ook Tim Merlier en Jasper Philipsen kennen programma voor september en oktober: ze zullen allebei te zien zijn in Parijs-Roubaix

Alpecin-Fenix heeft deze ochtend het programma van Mathieu van der Poel bekendgemaakt, maar ook Tim Merlier en Jasper Philipsen kennen hun programma voor de maanden september en oktober.

Tim Merlier en Jasper Philipsen kennen hun programma voor de maanden september en oktober. Zo zal Merlier in de maand september deelnemen aan de Koolskamp Koers, GP d'Isbergues en de Omloop van het Houtland. In oktober zal de sprinter in Parijs-Roubaix te zien zijn.

Ook Jasper Philipsen zal in september nog in de Koolskamp Koers te zien zijn. Daarnaast neemt hij nog deel aan Eschborn-Frankfurt, GP de Denain en Paris-Chauny. Net zoals Merlier zal ook Philipsen aan Parijs-Roubaix deelnemen in oktober.