Alpecin-Fenix viert met Italiaanse sprinter in Luxemburg, Belgen De Buyst en Van Rooy kleuren tevergeefs de koers

Na de koninginnenrit in de Ronde van Luxemburg was de derde rit toch iets anders. Alpecin-Fenix vond een manier om de ritzege te pakken. De man die het kon afmaken was Sacha Modolo. De Belgen De Buyst en Van Rooy kozen voor de aanval, maar bleven niet voorop.

Na al twee lastige etappes zou ook de derde rit in de Ronde van Luxemburg de deelnemers danig op de proef stellen, want op weg naar aankomstplaats Mamer lagen er vier klimmetjes. In Mamer zouden dan wel nog enkele lokale en vlakkere ronden volgen. Sprinters moesten dus kunnen overleven en Ewan was op papier veruit de snelste in de Ronde van Luxemburg.

Alleen: de Australiër verscheen niet meer aan de start nadat hij al twee dagen op rij als laatste binnenkwam. Lotto Soudal moest het dus op een andere manier doen en stuurde Jasper De Buyst mee in de ontsnapping. Er ging overigens nog meer schoon volk mee, met Ben O'Connor, Philip Walsleben en Alex Kirsch. Ook Kenneth Van Rooy van Sport Vlaanderen en Ceriel Desal van Bingoal gingen mee in de vlucht.

VLUCHTERS HALEN HET NET NIET

Eerst Desal en nadien De Buyst vielen echter terug, zo bleven er nog vier koplopers over. In de finale naderden ze ook vanuit de achtergrond, al had het kwartet vooran op vijf kilometer van de meet toch nog meer dan twintig seconden over. Het tempo werd nog met een ruk de hoogte ingejaagd in het peloton.

In het zicht van de vaste camera was de hergroepering een feit. Modolo was de man die Alpecin-Fenix uitspeelde in de sprint en die kwam er met overtuiging uit. De eerste overwinning in lange tijd voor de Italiaanse rappe man.