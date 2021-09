Britse renner klaar voor terugkeer naar de WorldTour en deelt prik uit: "Bij Lotto was ik enkel een nummer"

Vier maanden als stagiair en twee jaar als volwaardig renner: zo lang had Lotto Soudal de Britse renner James Shaw in dienst. Na 2018 reed die vooral bij bescheiden wielerploegen, maar binnen enkele dagen gaat één van de topploegen uit het peloton zijn komst aankondigen.

In afwachting daarvan had Shaw een gesprek met Cyclingnews, waarin hij terugkwam op de periode 2016-2018, zijn Lotto-jaren. "Ik had een ervaring bij Lotto die niet juist aanvoelde. De dingen klopte niet. Bij Lotto was ik enkel een nummer. Ik voelde me er niet gewaardeerd. Ik had het gevoel dat Soudal absoluut een Britse renner wou hebben en dat ik daarom doorgestroomd ben uit de opleidingsploeg."

Het voelde meer een industrie dan een sport

Door die jaren bij Lotto twijfelde Shaw zelfs of hij nog wel deel wilde uitmaken van de wielersport op dat niveau. "Het voelde meer een industrie dan een sport. Met het oog op volgend jaar heb ik met anderen gesproken en voelde ik dat de mentaliteit en de omgeving me toch kon liggen. Ik dacht me comfortabel te kunnen voelen en dat ik andere renners evenveel kon helpen als zij mij."

Het is nog even wachten om te weten te komen wie zijn volgende ploeg is, maar Shaw ziet de toekomst alleszins weer positief tegemoet. "Voor volgend jaar voelt het de juiste keuze, met de juiste mensen rond mij, op het goede moment."