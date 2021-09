Daar is Marc Hirschi plots weer met een dubbelslag: "Ik had niets te verliezen, Almeida is zeer sterk"

Herinnert u zich hoe we vorig jaar van Hirschi genoten in de Tour en de klassiekers? Hij is weer terug, want in de Ronde van Luxemburg pakte de Zwitser uit met een dubbelslag. Tot dusver reed Hirschi een vreemd seizoen, waarin hij vooral moest knechten en bescheiden prestaties leverde.

In de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg liep het dus helemaal anders. "Het is een mooi gevoel om solo te kunnen winnen. Ik had een kloof geopend op het laatste klimmetje en ik ging volle bak, want ik had niets te verliezen."

Het is leuk om ook de gele trui te pakken

Dat pakte goed uit. Het waren nochtans niet de meest gemakkelijke koersomstandigheden. "Het was een lange dag vanwege de regen en op elk klimmetje lag het tempo heel hoog. Het is leuk om ook de gele trui te pakken, al denk ik dat het moeilijk zal zijn om die te verdedigen in de tijdrit."

Hirschi heeft immers een topfavoriet in zijn achterhoofd voor het klassement in de Ronde van Luemburg. "Almeida is zeer sterk", beseft de UAE-renner.