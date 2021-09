Jarige Hodeg looft Wolfpack-ploegmaats na dubbelslag: "Ze waren zo sterk dat ik enkel laatste 50 meter moest sprinten"

De sterkte van de Wolfpack werd nog eens gedemonstreerd en de jarige Álvaro Hodeg was het feestvarken dat de overwinning kon binnenhalen. Hodeg gaat ook aan de leiding in het algemeen klassement in de Ronde van Slovakije. Van een perfecte verjaardag gesproken.

Bij Deceuninck-Quick.Step waren ze zoals steeds goed voorbereid. "We kenden de finale van gisteren en de ploegmaats deden een ongelooflijke job. Ze controleerden de koers en beschermden me op de klimmetjes, alvorens me een ongelooflijke lead-out te bieden", gooit de ritwinnaar met bloemetjes naar zijn collega's. "Ze waren zo sterk dat ik enkel de laatste vijftig meters moest sprinten", ging Hodeg verder. "Ik wil hen daarvoor bedanken, en ook voor het leuke geschenk dat ze me gaven voor mijn verjaardag." En de ritzege was wellicht nog het beste verjaardagsgeschenk. EXTRA BOOST Leider Hodeg is vast van plan nog het maximale te halen uit de volgende ritten in de Ronde van Slovakije. "Ik had al vertrouwen na de proloog, maar deze overwinning en een gele trui zijn een extra boost voor de volgende dagen."