Niet iedereen die nu wint is op WK uitdager van Van Aert: "Ik denk niet dat hij voor Wout een heel groot probleem is"

Wout van Aert is de te kloppen man straks op het WK. Hij wint ook in de aanloop naar dat WK, al zijn er uiteraard nog anderen die dat doen. Zo maakte Christophe Laporte indruk met zijn zege in de GP de Wallonie. Al is dat niet het type renner waar Van Aert wakker moet van liggen, denkt Campenaerts.

Voor Victor Campenaerts kan er op het WK wielrennen ook een belangrijke rol weggelegd zijn. "Als we volgende week een situatie moeten rechtzetten, weet ik dat ik kan beginnen buffelen voor Wout en dat ik de koers in een beslissende plooi kan leggen. Het is dan aan Wout om het af te maken en de juiste beslissingen te nemen", zegt Campenaerts in HLN. Campenaerts zal blij zijn dat hij die dan zelf niet moet maken, want daar heeft hij het al eens lastig mee. Zo bleek althans in de GP de Wallonie. Campenaerts zat er toch wat verveeld mee. "Je begrijpt: als Wout op het WK 25 keer springt en uiteindelijk niet meedoet voor de overwinning op de ring van Leuven, dan ga ik niet blij zijn." Op Christophe Laporte stond aan de meet in Wallonië geen maat. Kan de Fransman ook een underdog zijn die het Van Aert lastig maakt? "Ik denk niet dat hij voor Wout een heel groot probleem is. Maar op deze aankomst, op dit niveau, kon je weten dat hij heel moeilijk te kloppen zou zijn als de koeres op deze manier verloopt."