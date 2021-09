Wat is die Valgren goed: Deen vloert zowaar Europees kampioen Colbrelli in de sprint en wint voor tweede dag op rij

Opnieuw koers ook in Italië met de Coppa Sabatini, met Europees kampioen Colbrelli en Michael Valgren die een knap duel uitvochten. De zege van Valgren in de Ronde van Toscane was duidelijk geen toevalstreffer: de Deen legde Colbrelli erop in een sprint met twee.

Fedeli, Wheli, Swift, Magli en Tosin hadden een beperkte voorsprong op het peloton met 50 kilometer te gaan. Vijf andere renners sloten aan bij de leiders. Dat maakte het interessant, want daar zaten wel een paar straffe namen bij met Moscon en kersvers Europees kampioen Colbrelli. Ook Rota, Burgaudeau en Baroncini gingen deel uitmaken van de kopgroep, die nu tien renners telde.

De groep dikte zelfs nog aan tot een man of vijftien. Daarna kwam de eerste beklimming van de Peccioli er wel aan. Op de top bleef er vooraan nog acht man over: Baroncini, Colbrelli, Powless, Valgren, Rota, Pedrero, Moscon en Burgaudeau. Zij hadden toch al een mooie marge van een minuut. Valgren was zeker ook een gevaarlijke klant die er bijgekomen was, hij won een dag eerder nog de Ronde van Toscane.

POWLESS-VALGREN VS MOSCON-COLBRELLI

Ook diens ploegmaat Powless had zich dit seizoen al bewezen met winst in de Clásica San Sebastián en hij demarreerde op een moment dat zijn medevluchters op het tandvlees zat. Het zag er even heel mooi uit voor Powless, tot Moscon aan de kop van de groep begon te sleuren en haast in zijn eentje de Amerikaan terugbracht.

Moscon was nochtans de enige Ineos-renner vooraan, was het een pleziertje voor Colbrelli? Powless versnelde nog eens van achteruit, Moscon sprong er meteen op en ging dan toch ook zelf. Het liep toch weer grotendeels samen. Valgren was de volgende die aanviel, Colbrelli haalde nu zelf de kastanjes uit het vuur.

VALGREN VERRAST IN DE SPRINT

Het ging tussen die twee voor winst. De zege leek voor het grijpen te liggen voor Colbrelli, maar had dan toch niet voldoende over. Valgren ging er in de slotmeters nog over en won zowaar voor de tweede dag op rij.