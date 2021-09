José De Cauwer laat zich uit over WK-kansen in Leuven: "Daar ben ik echt bevreesd voor"

Het WK kan zo stilaan gaan beginnen. En dus is het alle hens aan dek voor de Belgen, stilaan. Alles in de mand van Wout van Aert of toch ook naar anderen kijken?

"Jasper Stuyven is volop met zijn vak bezig", aldus Johan Museeuw over de 80 kilometer extra van de Belg in Vive le Vélo.

Wisselfiguur

"Hij kan en moet een wisselfiguur zijn voor Wout van Aert, want we kunnen ook winnen met anderen en daar moeten we vanuit gaan. We moeten heel voorzichtig zijn met alleen maar voor van Aert te gaan."

"Ik ben daar echt bevreesd voor", pikte José De Cauwer in. "Zeven man voor Wout en hij in het wiel en alles op hem ..."