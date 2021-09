Weer prijs! Jasper Philipsen is de snelste in Eschborn-Frankfurt

Twee dagen na zijn overwinning in het Kampioenschap van Vlaanderen, heeft Jasper Philipsen opnieuw een zege te pakken. De renner van Alpecin-Fenix was de snelste in de Eschborn-Frankfurt.

De Eschborn-Frankfurt is al jarenlang een vaste waarde als ééndagskoers op 1 mei, maar in 2020 werd er geen koers gereden door de coronapandemie. Dit jaar leek het ook even te mislukken vanwege de coronacijfers maar de organisatie zocht naar een andere datum.

Die had het uiteindelijk gevonden op 19 september, een week voor het WK op de weg maar wel pal op de dag van het WK tijdrijden. Voor de sprinters zou dat echter geen probleem op de agenda moeten opleveren.

Ondanks een geaccidenteerde eerste helft van het parcours en een zeer actieve Michael Matthews, was een massasprint onvermijdelijk. Opnieuw zette Team BikeExchange zich op kop voor Matthews. Bora wou Ackermann voor de tweede keer op rij naar de overwinning loodsen in Frankfurt en Alexander Kristoff ging op zoek naar zijn 5e zege van de Duitse eendagskoers.

In de laatste kilometer werd Jasper Philipsen perfect in stelling gebracht door een ploegmaat. John Degenkolb leek Philipsen te kunnen verrassen maar Philipsen ging op en over de Duitser van Lotto-Soudal en won uiteindleijk met een fietslengte voorsprong.