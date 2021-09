Slecht nieuws voor Nederland: geen Anna van der Breggen op het WK Mixed Relay

Het gaat de laatste weken minder goed met Anna van der Breggen. De Nederlandse renster was er al niet bij op het EK en ook op het WK had ze al besloten om niet aan de individuele tijdrit deel te nemen.

Daar is nu nog een andere discipline bijgekomen, want volgens Sporza zal Anna van der Breggen ook niet in de Mixed Relay, of de gemengde ploegentijdrit, te zien zijn. Van der breggen heeft zelf verstek gegeven voor deze tijdrit.

Toch wel straf, aangezien van der Breggen bezig is aan haar laatste seizoen als renster. Binnenkort zal ze namelijk afscheid nemen. Het is nog onduidelijk of Anna van der Breggen wel aan de wegrit zal deelnemen.