Julian Alaphilippe laat weten hoe moeilijk het is om te koersen in de regenboogtrui

De dagen van Alaphilippe in de trui van wereldkampioen zitten erop, tenzij hij in Leuven zichzelf zondag weet op te volgen.

Met de regenboogtrui aan won Alaphilippe het afgelopen jaar vier wedstrijden. Een rit in de Tirreno, eentje in de Tour, de Brabantse Pijl en de Waalse Pijl.

“Ik heb ervaren dat het niet eenvoudig is om te winnen in de wereldkampioenentrui”, zegt Alaphilippe aan Sport/Voetbalmagazine. “Het is een trui die veel dingen verandert, ook in koers: ik werd meer geviseerd.”, countert hij

In de wereldkampioentrui rijden is dan ook geen zegen volgens Alaphilippe. “Ik weet niet of de trui vleugels geeft. Wat ik wel zeker weet, is dat de trui heel zwaar weegt. Ik werd veel drukker gesolliciteerd, ook buiten de koers. Als ik in Leuven de trui verlies, zal het op vlak van druk en media-aandacht misschien een bevrijding zijn. Maar ik zeg geen nee tegen een nieuwe regenboogtrui.”