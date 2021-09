Tom Boonen doet bekentenis na beelden van Remco Evenepoel en mama Agna: "Alle kampioenen zijn mama's-kindjes"

Remco Evenepoel viel na zijn bronzen medaille in de armen van zijn mama Agna. Een beeld dat eerder al te zien was.

Voor Patrick Lefevere van Deceuninck-QuickStep is dat geen toevalligheid. Alle druk kan op dat moment even gekanaliseerd worden.

“De band met zijn ouders, en dan vooral met mama Agna, is zeer hecht. Ik heb nog er nog zo'n gekend, er zit er eentje voor mij”, zei Lefevere over Tom Boonen bij HLN Sportcast.

En er is nog eentje, volgens Lefevere. “Ook Museeuw deelde zijn zorgen vaak met zijn moeder.” Tom Boonen diende hem meteen van antwoord. “We kunnen concluderen dat alle kampioenen in de koers mama’s-kindjes zijn”, was zijn antwoord.