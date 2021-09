Jasper Stuyven: "Wout heeft uitgesproken dat hij wil winnen, maar we hebben niet sowieso gefaald als dat niet lukt"

Het WK kent zondag zijn ontknoping in het Leuven van Jasper Stuyven. Het is echter Wout van Aert die de rol van Belgische kopman volledig op zich neemt. Stuyven meent dat nu nog niet gesteld kan worden dat België gefaald heeft als Van Aert geen wereldkampioen wordt.

De verwachtingen zijn natuurlijk niet zomaar hoogespannen. "Het is zo dat Wout heeft uitgesproken dat hij wil winnen en dat hebben we met de ploeg uitgesproken, maar dat wil niet zeggen dat we sowieso gefaald hebben als dat niet lukt. Je kan de perfecte koers rijden en toch niet winnen", nuanceert Stuyven.

Als blok moet België in ieder geval voor weinig landen onderdoen. "Ik denk dat we één van de sterkste ploegen zijjn, maar het is niet dat we er met kop en schouders bovenuit steken. Er zijn nog wel andere landen die hun voet naast de onze kunnen zetten."

NIET IN VERDEDIGING GERAKEN

Het zal er op aankomen om ons als land niet te laten verrassen. "Als er een groepje meeschuift, moeten we Wout vooral voorin zien te houden. We mogen niet in de verdediging komen tegen een groep van tien man", beseft Jasper Stuyven.