Eritreeër uit Belgisch team pakt WK-medaille: "Intermarché is als een familie, geloof dat ik grote renner kan worden"

Het WK gaat in '25 naar Afrika en een Afrikaanse renner, een Eritreeër, heeft al een medaille. België kan ook aan de renner in kwestie gelinkt worden. Het gaat immers om Biniam Ghirmay, die sinds augustus van dit jaar voor Intermarché-Wanty-Gobert rijdt.

Ghirmay spurtte op het WK bij de beloften naar zilver: een groots moment voor Eritrea. "Ik ben heel trots op mijn afkomst. Proficiat aan heel Eritrea en Afrika. Ik probeerde doorheen de wedstrijd posities op te schuiven, maar zag dat de grote landen de koers controleerden. Ik besloot dus om kalm te blijven, het rustig aan te doen en te wachten op de sprint. Ik heb immers de laatste maanden een paar goede sprints gereden."

Aan de aankomst in Leuven pakte Ghirmay er met nog zo eentje uit: hij was de snelste van het peloton. "In de laatste kilometer was ik nerveus en bang door het gevecht om de positionering. Toen Filippo Baroncini aanviel, zag ik de rest naar mekaar kijken. Ik vreesde om in niemandsland te belanden als ik ook wegsprong en dan de sprint te verliezen."

MOTIVEREND TELEFOONGESPREK MET THUISFRONT

Op het thuisfront moeten ze in de zevende hemel zijn. "Toen ik nog een kind was, zeiden ze bij mijn familie al dat ik één van de grootste renners ter wereld kon worden. Gisteren belde ik met mijn vrouwen mijn vader. Ze zeiden: "Je kan het, op dat WK." Dat heb ik meegenomen. Dat was een goede motivatie."

© photonews

In zekere zin is het ook een halve Belgische medaille, aangezien hij voor Intermarché-Wanty-Gobert rijdt. "Nadat ik voor de ploeg tekende, merkte ik al snel dat het een goede keuze was. Het is niet enkel een ploeg, het is als een familie. Ze kijken niet alleen naar de koers, maar ook naar de dingen naast de fiets. Ik wil de hele ploeg en de staff bedanken."

METEEN KANSEN GEKREGEN IN SPRINTS

De dankbaarheid bij Ghirmay was zichtbaar oprecht. "Ik kwam pas in het midden van het seizoen bij Intermarché en toch kreeg ik onmiddellijk de kans om de sprints te rijden. Ik wil me de volgende jaren blijven tonen." Ghirmay staat uiteraard nog maar aan het begin van zijn verhaal. "Ik geloof dat ik één van de grote renners kan worden."