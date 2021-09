Thibau Nys knap zesde op zijn eerste WK bij beloften: "Baroncini loste het perfect op, ikzelf kan zeker tevreden zijn"

Zijn Europese titel is geen toeval. Ook de zesde plek van Thibau Nys op het WK is heel knap. Nys overleefde de lastige, hectische koers en kwam dankzij zijn sprint dus bij de eerste tien over de streep. Nys heeft dus een mooie ereplaats beet en kroop misschien wel in het hoofd van winnaar Baroncini.

Het wedstrijdverhaal kan niet verteld worden zonder de vele valpartijen aan te kaarten. ""Ik denk dat we twee belangrijke pionnen kwijtspelen na een valpartij. Het was ongelooflijk nerveus. Zo heb ik het nog niet veel meegemaakt. Iedereen weet dat het in een WK vooraan te doen is. Dat in combinatie met minder ervaren mannen zorgt ervoor dat zoiets gebeurt."

Nys heeft dingen gezien die hij anders niet tegenkomt in de koers. "Als jongens niet die ervaring hebben om zo'n koersen te rijden, gebeuren er rare stoten. In de finale waren we net met te weinig om de koers naar onze hand te zetten."

KOPGROEP ZONDER BELG

Op een gegeven moment waren er elf renners weg en daar zat geen enkele Belg bij. "Ik denk dat we het een beetje uit handen geven als die groep vertrekt richting Leuven na tweede keer Smeysberg. Het liep voor Florian Vermeersch niet helemaal zoals het moest zijn en dan heeft hij voor mij gewerkt. Ik reed alle klimmetjes goed op, maar op die uitlopers begonnen ze ook volle bak door te trekken."

Desondanks slaagde Nys er in om stand te houden en kon hij nog sprinten voor zijn plaats. "Ik ben op mijn waarde geklopt. Ik had niet het gevoel dat er meer in zat. Als eerstejaarsbelofte is top tien niet slecht. Ik kan zeker tevreden zijn."

MENTALE IMPACT OP BARONCINI

De overwinning ging naar Baroncini, die op het EK in de sprint nog gevloerd werd door Nys. "Ik vind het wel leuk voor hem, een heel sympathieke gast. Dat maakt mijn Europees Kampioenschap nog wat mooier." Onze vraag of Baroncini absoluut voor een solo wilde gaan omdat Nys hem daar geklopt had, kreeg Thibau aan het lachen. "Ja, zou kunnen. Hij lost het perfect op deze keer."