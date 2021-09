Belangrijke beslissing bij de UCI: David Lappartient blijft ook de komende jaren aan het roer als voorzitter

David Lappartient is sinds 2017 voorzitter van de UCI en het zal niet snel veranderen. Zo blijft Lappartient al zeker tot 2025 de voorzitter van de Internationale Wielerunie. Het nieuws werd vrijdag bekendgemaakt.

David Lappartient doet het goed als voorzitter van de UCI. Zo is de Fransman sinds 2017 de voorzitter en sinds vrijdag raakte het nieuws bekend dat Lappartient er nog enkele jaren zal bijdoen.

Zo blijft hij tot 2025 voorzitter van de UCI. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter waren echter een maat voor niets, want Lappartient had geen tegenkandidaat. vrijdag raakte ook nog het nieuws bekend dat het WK wielrennen in 2025 in Rwanda zal plaatsvinden.