Kopecky kwam aan het eind energie tekort voor podium: "Ik had hoge ambities, jammer als je die niet kan waarmaken"

Wat heeft dit WK energie gekost, ook bij Lotte Kopecky. Die kwam ze dan ook tekort voor de sprint en een eventuele podiumplaats. Dat had vooral te maken met de positionering op de Wijnpers. Het zorgde voor enige teleurstelling bij Kopecky.

"Het podium was waar we naar hier voor gekomen zijn. Het is jammer. Ik had hoge ambities, het is altijd jammer als je die niet kan waarmaken", was Lotte Kopecky heel eerlijk over de verwachtingen die ze koesterde voor dit WK. "Ik zat op het lokale circuit op de Wijnpers niet goed gepositioneerd, dat was ook mijn eigen fout. Ook in de voorlaatste ronde zat ik daar te ver."

De concurrentie was natuurlijk ook enorm straf, logisch ook in de belangrijkste koers van het jaar. "Alle grote landen waren goed vertegenwoordigd. Ik had Jolien D'hoore op een gegeven moment nodig om me terug te brengen." Ondanks het resultaat blijft dit WK in eigen land ook voor Kopecky een unieke belevenis. "Ik heb er een beetje van genoten, er stond veel volk, honderd kilometer lang. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt."

WERELDTITEL BALSAMO NIET ONVERDIEND

Ten slotte had de Belgische kopvrouw ook nog een woordje over voor de nieuwe wereldkampioene, Elisa Balsamo. "Ze is een heel snelle, sterke renster. Als haar seizoen bekijkt, is het niet onverdiend. Niet dat ik het Nederland het niet gun, maar ik denk wel dat Balsamo mooie wereldkampioene is."