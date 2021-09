VOORBESCHOUWING: Lotte Kopecky is in het juiste scenario kandidate voor medaille op WK in eigen land

Heerlijk toch dat Lotte Kopecky net nu er een WK in eigen land is een reële kans maakt op een medaille. Het zou schitterend zijn voor het Belgische vrouwenwielrennen als dat scenario zich dit jaar voltrekt, in een discipline die al jaren gedomineerd wordt door Nederland.

Onze noorderburen zijn ook dit jaar opnieuw de grote favorieten. De laatste keer dat de wereldtitel in het vrouwenwielrennen niet naar Oranje ging, was in 2016. Bij Nederland zijn ze niet zinnens om hun triomfantelijke reeks te laten eindigen. Vooral Chantal Van den Broek-Blaak lijkt haar zinnen op dit WK gezet te hebben. Het parcours van Antwerpen naar Leuven ligt haar ook als gegoten.

© photonews

Al zit ook Ellen van Dijk op het perfecte moment weer in supervorm en kan een Demi Vollering het ook afmaken in de sprint. Evengoed is de nieuwe wereldkampioene op de weg ons vooral bekend van het veld. Lucinda Brand staat misschien voor het grootste moment uit haar carrière. De wegrit is de enige koers op dit WK waar titelverdedigster Van der Breggen aan meedoet. Zij lijkt geen kanshebster, al weet je met haar nooit.

ROUTINIERS VAN VLEUTEN EN VOS NIET VERGETEN

Dan nog is de lijst met Nederlandse kleppers nog niet compleet. Er is ook nog Van Vleuten, voor wie het parcours wellicht niet selectief genoeg is. En ook Marianne Vos kan op het einde nog uitgespeeld worden. Maar goed, vanuit de Belgische ooghoek zou het droomscenario toch zijn om Lotte Kopecky minstens op het podium te krijgen. Daar gaat de voltallige ploeg ook voor, zelfs D'hoore rijdt in dienst van Kopecky.

© photonews

Die laatste greep op de Olympische Spelen net naast een medaille. Op een toch minder zwaar parcours zouden haar kansen moeten stijgen. Overleven en haar sprint uitspelen is het devies. België is niet het enige land dat gebaat is bij een sprint. Ook Italië zou zo de titel kunnen binnenhalen via Bastianelli. Al kan het uiteraard ook met een vlijmscherpe demarrage van Longo Borghini.

OUTSIDERS UIT DUITSLAND EN FRANKRIJK

Bij de sprintsters is ook de Deense Emma Norsgaard niet te onderschatten. Nog een renster om in de gaten te houden, is de Britse Lizzie Deignan. Die was er als de kippen bij om te reageren dat het vrouwenwielrennen niet zit te wachten op Patrick Lefevere, nadat die had laten verstaan er niet aan te denken om met een vrouwenploeg te beginnen.

Het staat er in principe los van, maar is deze prikkel wat Deignan nodig had om op het WK met haar beste vorm uit te pakken? Ook outsiders uit Frankrijk en Duitsland zullen uiteraard alles doen wat in hun macht ligt om met een WK-medaille naar huis te gaan.

ONZE STERREN VOOR HET WK OP DE WEG BIJ DE DAMES:

**** Chantal Van den Broek-Blaak

*** Ellen van Dijk

** Elisa Longo Borghini - Lotte Kopecky - Emma Norsgaard - Demi Vollering - Marianne Vos

* Lucinda Brand - Lizzie Deignan