Cavendish schept duidelijkheid over zijn rol tien jaar na zijn wereldtitel: "Niet dikwijls dat ik de kans krijg dat te doen"

Van heel wat renners kun je je afvragen hoe ver ze kunnen geraken op het WK. Ook bij Mark Cavendish is dat niet helemaal duidelijk. De opeenvolging van hellingen lijkt in principe te zwaar, maar stel je maar eens voor dat hij er op het einde nog bij is.

Cavendish werd al eens wereldkampioen, in 2011. "Tien jaar geleden wisten we dat het een massasprint ging zorgen. We zorgden er in de finale voor dat die er ook kwam. Dit parcours leent zich tot een open koers. Het is mooi uitgetekend. Het gaat tot het einde spannend blijven."

Er zijn zoveel type renners die kunnen winnen

Het WK-parcours in Vlaanderen bevalt Cavendish dus wel. "Er zijn zoveel type renners die hier kunnen winnen. Het kan iemand zijn die goed kan klimmen, het kan een aanvaller zijn of een sprinter. Je moet overal op letten en gelukkig hebben we een ploeg die zich daar aan kan aanpassen."

Dat roept uiteraard de vraag op: wat gaat de rol van de groenetruiwinnaar uit de Tour precies zijn? "Ik ga werken voor de ploeg", verkondigt Cav. "Daar kan ik naar uit. Het is niet dikwijls dat ik de kans krijg om dat te doen. Vaak zijn er ofwel bergen waar ik niet over geraak, ofwel moet ik sprinten. Het is een eer om de finale te rijden."