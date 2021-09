Wout van Aert verzekert dat er een plan is om de wereldtitel te pakken: "Geëmotioneerd op het podium bij presentatie"

Sta maar eens in de schoenen van Wout van Aert: je zal maar de grote Belgische hoop op de wereldtitel zijn wanneer het WK doorgaat in eigen land. Wat een emoties moeten door hem heen gaan. Die waren er overigens al voor het begin van de wedstrijd.

De klasse om het af te maken heeft Van Aert, dat weten we. Dus was het vooral de vraag: is hij tevreden over hoe het laatste stukje van de voorbereiding verlopen is? "Ja, alles is goed gegaan. Ik heb alle nachten goed geslapen", lacht Van Aert.

NERVOSITEIT

De verwachtingen, het enthousiasme bij het publiek: uiteraard doet het iets met hem. "Ik ben wel wat nerveus", gaf Van Aert in Antwerpen toe voor de start van het WK. "Ik was ook wat geëmotioneerd op het podium bij de presentatie, bij het zien van zoveel mensen. Dat was echt plezant."

Om de wereldtitel te kunnen veroveren, is er een juiste aanpak nodig. "Natuurlijk hebben we een plan: dat is om de koers hard te maken. Vele landen verwachten van ons dat we de koers gaan maken en gaan controleren, maar er zijn ook nog andere landen."