OFFICIEEL: Arkéa-Samsic haalt twee jonge Fransmannen binnen voor de toekomst

Arkéa-Samsic heeft deze middag bekendgemaakt dat twee jonge renners vanaf 2023 de ploeg zullen versterken. Het gaat om de jonge Franse renners Mathis Le Berre en Ewen Costiou.

Mathis Le Berre kent Arkéa-Samsic goed, want hij is er nu al aan het werk als stagiair. Hij tekent dus vanaf 2023 een profcontract. Ook Ewen Costiou, die nog een eerstejaars belofte is, zal pas vanaf 2023 voor de ploeg rijden.