OFFICIEEL: Nieuw-Zeelander blijft ook de komende drie seizoenen voor Alpecin-Fenix rijden

Samuel Gaze is aan zijn tweede seizoen bezig bij Alpecin-Fenix en het wordt ook niet zijn laatste, want de Nieuw-Zeelander heeft zijn contract bij de Belgische wielerformatie met drie seizoenen verlengd.

Gaze rijdt af en toe voor Alpecin-Fenix op de weg, maar de renner toont zich vooral in het mountainbiken. Zo heeft de Nieuw-Zeelander dit seizoen al vier overwinningen geboekt in de discipline.

Sam Gaze: 3️⃣ more years at #AlpecinFenix



Gaze, winner of 4 MTB events this year, has extended his contract until the end of 2024!



🗨️ "The team was a massive factor to my comeback. I look forward to working towards our goal at #Paris2024"



