José De Cauwer geeft de bondscoach 5 op 10: "Je kunt geen tweede tactiek bestellen als je met één tactiek begint"

José De Cauwer verwoordt het gevoel dat bij velen leeft: er zijn op het WK, ook door de bondscoach, tactische fouten gemaakt. Bij zijn analyse van de prestaties van de Belgen op het WK deelt De Cauwer punten uit: bondscoach Vanthourenhout krijgt een magere 5 op 10.

De Cauwer zat maandagavond in De Afspraak om het WK te analyseren. "We hebben één grote fout gemaakt. We hadden het idee dat we een grootmacht ofzo waren. We zijn in het wielrennen wel relatief groot, maar ik vind dat we iets teveel de koers gedragen hebben. Bijna in elke categorie."

DE BORDEN-THEORIE

Vervolgens haalde De Cauwer het gezegde boven dat hij wel eens vaker gebruikt. "Ik ben eerder de man van de borden-theorie: eerst het bord van uw tegenstrever leegeten en dan aan uw eigen bord beginnen. Zeker zorgen dat uw tegenstrever niet in uw bord komt. De overschatting om met één kopman te vertrekken: dat is als in het voetbal zeggen dat Lukaku als enige een doelpunt mag maken."

De tegenstand kon zich daar ook op instellen, volgens De Cauwer. "Dan is het voor de concurrentie heel makkelijk om te controleren. Als je daarmee vertrekt, ga je de koers hard maken en als je dan moet veranderen van tactiek, heb je een heel deel renners opgesoupeerd. Dan kan je niet meer terug. Je kan geen tweede tactiek bestellen als je met maar één tactiek begint."

GOEDE PUNTEN VOOR INZET MAAR NIET VOOR TACTIEK

Wat is dan het eindrapport van de Belgen? "Qua inzet geef ik een 7 op 10. Ze hebben zich allemaal enorm gesmeten, maar dat is meer uit paniek. Zo win je geen koersen. Tactisch geef ik een 5 op 10. De bondscoach geef ik ook een 5 op 10."