Steels en Devenyns over impact publieke belangstelling en regenboogtrui: "Het was een andere Alaphilippe"

Julian Alaphilippe is en blijft wereldkampioen. Nog een jaar in de regenboogtrui. Steels en Devenyns weten wat het met hem doet, want ze volgen hem bij Deceuninck-Quick.Step natuurlijk van dichtbij. De ene als sportdirecteur, de andere als ploegmaat in het peloton.

Tom Steels kaart in De Tribune aan dat de taferelen langs de kant van het parcours Alaphilippe beter maakten op het WK. "Hij wordt 10 procent beter van publiek. En dan overdrijf ik niet. De sfeer was er en tussen de muren in Leuven bleef dat lawaai ook hangen. Zet er geen publiek en hij wint misschien niet. Het was een fantastische beleving voor hem ook, denk ik, om daar te kunnen winnen."

Het was nog maar zijn 4de zege dit seizoen. "Ik kan me goed voorstellen dat het echt niet makkelijk is om zo wedstrijden te winnen. Het is een ander leven. Ik denk wel dat het door de trui kwam dat hij dit jaar iets minder wedstrijden gewonnen heeft. Nu in dit tweede jaar zal hij toch wel de dingen anders bekijken, denk ik. Het was toch wel een andere Alaphilippe. Hij wou zich meer tonen in die trui en hij rekende minder op zijn koersinzicht."

© photonews

In HLN geeft Devenyns te kennen ook de impact gemerkt te hebben. "Julian heeft de aandacht graag, maar soms wordt het hem te veel. Dan zie je hem denken: 'Had ik de trui maar niet'. Dat meent hij niet. Hij is enorm fier op de regenboogtrui. Misschien, als hij wat meer zou rekenen, zou hij meer winnen. Hij doet dat niet, ook omdat hij de trui van wereldkampioen draagt. En wie neemt het hem kwalijk dat hij koerst zoals hij koerst?"

Het valt dus maar af te wachten of Alaphilippe het inderdaad anders gaat aanpakken in 2022, zoals Steels denkt. "De dingen mogen niet te strak afgelijnd zijn voor hem", weet Dries Devenyns. "Hij wil de vrijheid hebben, hij past graag zijn eigen tactiek toe. Hij wil nog kunnen koersen alsof hij een junior is. Wat dat betreft, zit hij bij onze ploeg als gegoten."