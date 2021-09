WK wielrennen in Vlaanderen was voor één wielrenner nog extra speciaal: "Als een droom die werkelijkheid wordt"

Zelfs voor de renners die niet het gewenste resultaat boekten, was het WK in Vlaanderen een topervaring. Dat was zeker zo voor Michael Matthews. Voor hem was het voorbije zondag wel een heel bijzondere dag: het was immers zijn verjaardag.

De wegrit op zich draaide iets zwaarder uit dan Matthews had gehoopt: de Australiër kwam als 25ste over de streep aan de finish in Leuven. Niet de uitslag waar hij of zijn land voor gekomen waren. Al kon de dag eigenlijk sowieso niet kapot voor Matthews. Uitgerekend op de dag dat hij 31 werd, kon Matthews onder het oog van een massa publiek in Vlaanderen op de kasseien komen koersen. "Het moest even tot mij doordringen. In België zijn, het grootste wielerland ter wereld en het land waar ik het liefste koers. Dan ook nog eens het WK rijden en mijn verjaardag vieren: dat is als een droom die werkelijkheid wordt. Het is moeilijk om het onder woorden te brengen." ZELF KOMEN KIJKEN Gewoon voor de ervaring op zich, had hij er altijd willen bij zijn, zo gaf Michael Matthews aan. "Als ik zelf niet meekoerste, zou ik zelfs naar de koers komen kijken." Hopelijk voor hem was het WK de start van een productieve twaalf maanden.