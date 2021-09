Analisten vonden rol van Evenepoel op WK niet de juiste: "Remco had heel ver kunnen geraken"

Remco Evenepoel verklaarde op de persbabbel voor het WK dat er één plan was: Van Aert aan de wereldtitel helpen. Dat bleek ook zo te zijn. Sterker nog: Evenepoel werd wel erg vroeg de loopgraven ingestuurd. Niet de juiste rol voor hem, zo meenden Keisse, De Wolf en Adrie van der Poel.

Zij voerden de discussie rond de rol van Evenepoel rond de tafel bij Ruben Van Gucht in Extra Time Koers. "Wat Remco deed, was iemand anders zijn taak", analyseerde Adrie van der Poel. "Als Remco gespaard was, dan had dat druk weggenomen bij Van Aert en was er meer mogelijk."

© photonews

Van Aert bleek echter niet top te zijn, maar dat was lang niet geweten. "Na de laatste keer Smeysberg was het niet aan Remco om alles op zijn schouders te nemen", is Iljo Keisse van mening. "Je zit daar in de finale van een WK, met alle favorieten in een zetel en je pakt die gewoon mee. Als Wout daar gezegd had dat hij niet goed genoeg was, had Remco zich niet moeten leegrijden."

Ook Dirk De Wolf zag een frisse Evenepoel in de laatste tientallen kilometers nog een grote rol van betekenis spelen. "Remco moest de finale rijden, niet op 180 km van de finish meespringen. Hij had heel ver kunnen geraken."