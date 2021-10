Deceuninck-Quick-Step zakt met enkele straffe namen af naar Parijs-Roubaix: pakt Yves Lampaert eindelijk de zege in zijn droomkoers?

Yves Lampaert leeft al zeer lang toe naar het Franse wielermonument. Het is zijn droomkoers en onze landgenoot hoopt dan ook op een sterke prestatie. In 2019 eindigde hij al eens op de derde plaats in de klassieker.

Daarnaast zijn er met Kasper Asgreen en Florian Sénéchal nog enkele sterke renners van de partij. De andere namen in de selectie zijn Tim Declercq, Zdenek Stybar, Davide Ballerini en Bert van Lerberghe.

Here it is, the line-up you were all waiting for!



The seven wolves taking on the cobblestones of @Paris_Roubaix this Sunday: https://t.co/oXsS9Wy9eF pic.twitter.com/CXqiBqEE8S