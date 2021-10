Ook Lotto Soudal heeft selectie bekendgemaakt voor Parijs-Roubaix: Gilbert en Degenkolb zijn de speerpunten

Lotto Soudal wil scoren in Parijs-Roubaix. De Belgische wielerploeg rekent daarbij op enkele ervaren namen. Zo zitten John Degenkolb en Philippe Gilbert in de selectie van Lotto Soudal. Ook man in vorm Tosh Van der Sande is er bij.

Daarnaast rekent Lotto Soudal in het Franse wielermonument ook op Frederik Frison, Sébastien Grignard, Harry Sweeny en Florian Vermeersch. Lotto Soudal maakte haar selectie deze middag bekend via sociale media.

