Patrick Lefevere lacht nog maar eens met de Belgische ploeg op het WK

Deceuninck-QuickStep hield gisteren een persmoment als voorbeschouwing op Parijs-Roubaix van komende zondag.

Patrick Lefevere kon het niet laten om nog eens te verwijzen naar het geflopte WK op de weg voor de Belgische ploeg.

“Hoe we Roubaix willen winnen? Alleszins door niet te koersen zoals België deed op het WK”, klonk het met een stevige glimlach. “Door de druk van buitenaf koersten ze alsof ze onoverwinnelijk waren.”

Deceuninck-QuickStep wil nog een trofee van Parijs-Roubaix pakken zondag. “Pas op, we gaan niet de verantwoordelijkheid schuwen in Roubaix, maar we zullen samen in overleg moeten koersen om een dertiende ploegzege in 25 jaar tijd te pakken.”