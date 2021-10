Vader Van der Poel wil renners niet vergelijken met elkaar: "Remco is Remco"

In Extra Time Koers liet vader Adri van der Poel zijn bewondering horen voor Cian Uijtdebroeks.

Het werd niet bepaald het WK van Cian Uijtdebroeks. Hij had af te rekenen met pech en moest bijna de hele dag alleen rijden. Uijtdebroeks wordt vaak al de nieuwe Remco Evenepoel genoemd. "Het is misschien typisch Belgisch om renners te vergelijken. Ik houd daar niet zo van. Remco is Remco en Uijtdebroeks is Uijtdebroeks", zegt Van der Poel.

Dergelijke vergelijkingen zorgen volgens Van der Poel voor te veel druk. "Dan denk ik: ‘Waar zijn we mee bezig?’ Laat dat manneke lekker fietsen en laat hem genieten."

Dat geldt ook voor Remco Evenepoel"Er wordt hem gevraagd of hij revanche wil nemen in de Ronde van Lombardije na zijn zware val van vorig jaar. Maar welke revanche? Het is een koers als een ander. Wint Remco in Lombardije, is het oké. Wint hij niet, dan is dat toch ook oké. Remco is 21 jaar. Wat willen we nou?"