Sanne Cant maakt indruk en zet cross van Meulebeke op haar naam

Sanne Cant kan het nog steeds. Zonder de Nederlandse rensters reed onze landgenote namelijk naar de overwinning in de cross van Meulebeke. Het jonge toptalent Zoe Bäckstedt eindigde op de tweede plaats.

De Nederlandse toprensters waren vandaag niet van de partij in de cross van Meulebeke en dus was er nog eens een kans voor onze landgenotes zoals onder meer Sanne Cant om een gooi te doen naar de overwinning.

Het was uiteindelijk ook Cant die de beste indruk kon maken. De Belgische renster raakte in de voorlaatste ronde weg van Zoe Bäckstedt en haalde ook de zege binnen. Bäckstedt, sinds vorige week wereldkampioene bij de junioren, eindigde op een knappe tweede plaats.