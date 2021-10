Reacties van grote tenoren Van Aert en Van der Poel: "Eigen schuld en niet juiste gevoel" en "Strijdend ten onder gegaan"

Iedereen keek toch vooral uit naar wat Wout van Aert en Mathieu van der Poel konden verwezenlijken in Parijs-Roubaix. Dat ging sowieso het geval zijn, maar was dat nu nog meer door de omstandigheden, waar zij wel mee om moesten kunnen. Van Aert werd zevende, Van der Poel derde.

Voor Van Aert geen uitslag waar hij heel erg tevreden mee kan zijn. "Het was een lastige dag. Dat er een grote groep vertrok had ik vooraf wel ingecalculeerd. Het was vanaf strook 1 chaos, dus je moest voorin blijven en extra gefocust zijn om problemen te voorkomen. Toen Mathieu van der Poel versnelde zat ik te ver vanachter. Dat was mijn eigen schuld en bovendien had ik niet altijd het juiste gevoel op de kasseien."

Het werd zo vooral een finale met achtervolgingswerk voor Van Aert. "Als ik achter iemand reed, verloor ik veel energie en daarnaast werd mijn zicht steeds slechter. Ik ben niet honderd procent tevreden, maar anderzijds denk ik dat er geen overwinning in zat. Ik ga nu even een rustperiode pakken, dat is al een tijdje geleden."

© photonews

Mathieu van der Poel kon wel tot op de meet meedoen voor de overwinning en reageerde bij Sporza op zijn derde plaats. "Ik ben er wel blij mee. Ik vind dat ik een heel mooie koers heb gereden. Ik heb kunnen koersen zoals ik dat het liefste doe. Ik ben strijdend ten onder gegaan." Dan heeft Van der Poel het over de sprint met drie voor de zege. "Ik hoopte het minst kapot te zitten, maar blijkbaar zat ik het meest kapot."

Er werd dan ook al heel vroeg volle bak gekoerst, ook Van der Poel ging daar in mee. "In het Bos van Wallers heb ik mij een eerste keer laten zien en sindsdien is het niet echt meer stilgevallen. Het werd een heel lange finale, die op het einde toch wel zijn tol eiste." Van der Poel is zich dan ook bewust van het legendarische aspect van deze Parijs-Roubaix. "Dit is een editie om in te kaderen. Ik ga deze koers niet snel vergeten."