Lotto Soudal neemt na tien seizoenen afscheid van landgenoot: "Zijn laatste wedstrijd in stijl afgewerkt"

Tosh Van der Sande maakte zondag nog indruk in Parijs-Roubaix, maar het was meteen ook zijn laatste wedstrijd in het shirt van Lotto Soudal. Volgend seizoen gaat hij namelijk bij Jumbo-Visma aan de slag.

Lotto Soudal heeft afscheid genomen van Van der Sande op Twitter. "Eindigde zijn laatste race voor het team in stijl. Het was een hele eer om je tien seizoenen lang in het team te hebben en bijna 800 koersdagen. Een echte teamspeler zowel op als naast de fiets. Het allerbeste voor wat komen gaat Tosh", aldus de Belgische wielerformatie.

Finishing his last race for the team in style. It’s been a real honour to have you in the team for ten seasons and almost 8⃣0⃣0⃣ race days. A true team player both on and off the bike.



All the best for what’s to come Tosh 👊



📸Facepeeters & ASO - P. Ballet pic.twitter.com/X0KCZAtXWY