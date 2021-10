Ook Tadej Pogačar gaat de toer van Van der Poel en Evenepoel op: "Het is interessanter voor de fans"

Tadej Pogačar blijkt de volgende in het rijtje te zijn. Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel: zij hebben er een patent op om reeds vele tientallen kilometers voor de aankomst ten aanval te trekken. Van Pogačar hadden we dat nog niet gezien, tot in de Tre Valle Varesine.

Samen met zijn ploegmaat Formolo koos Pogačar al op 120 kilometer van de streep voor de aanval. Het was even de ogen uitwrijven. Wie weet probeert de Sloveen het vanaf nu wel vaker, want deze aanpak leverde hem nog de derde plaats op en Formolo werd tweede.

Ik wilde plezier beleven op de weg

"Het was een vrij technisch parcours, dat op en af ging en met veel bochten. Soms is het dus beter om in de ontsnapping te zitten", verklaart Pogačar zijn koerswijze. "Ik wilde mijn best doen en plezier beleven op de weg. We hebben zeker onze benen goed getest."

De tweevoudige Tourwinnaar is er zich ook van bewust dat een nieuwe manier van koersen in het wielrennen geïntroduceerd is. "We zien meer en meer aanvallen van ver. Ik vind het een goede zaak, het zorgt voor een meer open wedstrijd. Het is interessanter voor de fans en het maakt het voor ons interessant koersen."