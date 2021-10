Planckaert beweert dat Vanthourenhout tegen hem zei dat Evenepoel niet luisterde op WK: "Tactiek volledig verkeerd"

Eddy Planckaert is de volgende in de rij die de WK-tactiek van België bekritiseert. Evenepoel is intern in het Belgische kamp zowat de Kop van Jut, zo blijkt. Bondscoach Sven Vanthourenhout zou aan Planckaert gezegd hebben dat Evenepoel niet luisterde.

Het was een opvallend optreden van Planckaert in de Cooke & Verhulst show, om het in de eerste plaats te hebben over het relletje tussen Van Aert en Evenepoel. Wie had er gelijk? "Ik denk dat ze alle twee ongelijk hadden. De tactiek was volledig verkeerd. Na veertig-vijftig kilometer denk je: "Wat zijn die mannen aan het doen? Waarom rijden wij?" Evenepoel reed op kop en de Belgen reden achter Evenepoel."

Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. "Ze waren op twee fronten aan het koersen, eigenlijk tegen elkaar. Dat is volledig tegen de logica van de wielersport in", benadrukt Planckaert. "Als je wil winnen, moet je op een andere manier koersen."

EVENEPOEL MOEST ER STAAN IN FINALE

Ligt de fout dan bij de bondscoach? "Gedeeltelijk wel, maar het ligt ook bij de renner. Evenepoel was niet de man om mee te gaan na vijftig kilometer. Evenepoel wilde zich bewijzen omdat hij op de Spelen en op het EK zogezegd niet geluisterd heeft naar de bondscoach. Dan gaat hij rijden en is hij na vijftig kilometer al mee voorop. Er moest iemand anders meegegaan zijn. Evenepoel moest er op het einde zijn voor Wout van Aert."

© photonews

"De beste heeft wel gewonnen, laten we dat wel even zeggen", vond Planckaert het een terechte wereldtitel voor Alaphilippe. "Tactisch moeten de Belgen het dan anders spelen. Ze hebben gewoon van in het begin gezegd: wij maken de koers en al de rest mag rustig aan doen."

UIT DE BIECHT KLAPPEN

Planckaert had er ook een gesprek over met bondscoach Sven Vanthourenhout. "Als ik uit de biecht mag klappen, zegt hij: "Er is maar eentje die niet luisterde op dat moment. Evenepoel moest bij Van Aert zijn in het peloton." Dus de bondscoach meent dat Evenepoel niet luisterde? "Ja, dat is een feit", bevestigt Planckaert.