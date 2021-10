Renner van Deceuninck-Quick.Step heeft punt gezet achter seizoen: "Blij met prestaties na val in Nokere Koerse"

Met een zeventiende plaats in Binche-Chimay-Binche heeft Jannik Steimle zijn seizoen afgesloten. In het begin van het jaar kende hij pech met een valpartij in Nokere Koerse. Het duurde twee maand voor hij weer competitie kon koersen. Nadien reed hij nog vijf keer top vijf en won hij een etappe in de Ronde van Slovakije. In die rittenkoers eindigde Steimle ook tweede in het klassement.

"Het seizoen 2021 is voor mij voorbij", kondigt Steimle aan op Twitter. "Ik ben heel blij met mijn prestaties na de valpartij in Nokere Koerse. Nu ga ik wat rust nemen en de batterijen opnieuw opladen", zegt Steimle, die bij Quick.Step nog een contract heeft tot eind 2023.

Season 2021 is done and dusted. I am really happy with my perfomance after the crash in Nokere. So, for now I will do some rest for charging my batteries again. Thanks for all the support during the season - again it was a special one, THANK YOU🙏😊🌪!! pic.twitter.com/nsMBG33QBC