Lefevere geeft prijs wat oorspronkelijke tactiek van Deceuninck-Quick.Step was: "Een mindere dag van Remco"

Patrick Lefevere zag Deceuninck-Quick.Step een podiumplaats halen in Lombardije. Niet met Remco Evenepoel, wel met Fausto Masnada. Dat het uitgerekend Masnada was die op het podium eindigde, was toch een verrassing. De ploeg had het ook anders uitgetekend.

"Ik denk dat we gedaan hebben wat we moesten doen", reageert Patrick Lefevere bij Sporza. "João Almeida was niet super en Remco ook niet. Dan schoot Julian Alaphlippe over, die wel super was, maar iedereen in de groep achter Pogačar keek naar hem. Ineens komt Fausto Masnada van achteruit, hij krijgt honderd meter cadeau en dan heeft Julian gezegd: "Laat hem maar gaan.""

Wat was eigenlijk het plan van Deceuninck-Quick.Step? "De tactiek was dat Remco een beetje cinema zou spelen, omdat iedereen dacht dat hij van ver ging aangaan. We gingen wachten tot in de finale, tot in de afdaling, en dan ging hij gaan en konden Almeida en Alaphilippe afwachten. Omdat zij explosiever zijn. We moeten niet rond de pot draaien: het is een mindere dag van Remco."

EEN GOEDE WINTER

Lefevere tilt daar ook niet zwaar aan. "Je mag ook niet vergeten: hij is nog maar 21 jaar en na zijn revalidatie heeft hij een paar goede maanden, maar ook een paar moeilijke maanden gehad. Ik wou dat we hier als ploeg zonder kleerscheuren doorkwamen en dat we de winter gezond konden ingaan. En in het geval van Remco wil ik dat hij eens een normale winter kent."