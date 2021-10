Overzicht veldritten: David van der Poel tweede in Pontevedra, Meeussen en Vanderbeken winnen in Slovakije

Niet iedereen is in de VS om te crossen. Onder meer David van der Poel, Witse Meeussen en Joyce Vanderbeken waren elders aan de slag. Van der Poel koerste zaterdag in het Spaanse Pontevedra, Meeussen en Vandebeken deden dat in Slovakije.

In Pontevedra stond er een C1-veldrit op het programma. De Spanjaarden deden het in eigen land prima: Kevin Suarez won de cross en Felipe Orts werd derde. Tussen hen beiden in reed ene David van der Poel. Die bemachtigde een tweede plaats. Bij de vrouwen ging de zege naar Lucia Gonzalez en werd de Belgishe Laura Verdonschot derde. VOLLEDIG BELGISCH PODIUM BIJ MANNEN IN SLOVAKIJE Voorts werden er nog wat C2-crossen afgewerkt. Witse Meeussen en Joyce Vanderbeken deden dat met succes het Slovaakse Dohanny. Meeussen klopte landgenoten Lander Loockx en Seppe Rombouts. Vanderbeken haalde het bij de dames voor Marthe Truyen. Ook een podiumplaats was er voor Ward Huybs bij de mannen in het Franse Brumath. Bij de dames reden Suzanne Verhoeven en Xaydee dan weer naar respectievelijk plaatsen twee en drie in Zweden, in Taby Park. De 17-jarige Britse Zoe Bäckstedt was daar de beste.