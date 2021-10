OFFICIEEL: Amerikaanse renner vertrekt na zes seizoenen bij EF Pro Cycling

EF Pro Cycling zal vanaf volgend seizoen niet langer op Lawson Craddock kunnen rekenen. De Amerikaanse renner heeft op Instagram laten weten dat hij zal vertrekken bij de wielerformatie.

De 29-jarige Lawson Craddock gaat al lang mee in het peloton, maar een grote overwinning zat er nog niet in voor de Amerikaan. Hij werd dit seizoen wel Amerikaans kampioen in het tijdrijden en in 2019 werd hij nog zesde in de WK-tijdrit.

Craddock rijdt nu al zes jaar voor EF Pro Cycling, maar daar komt volgend seizoen verandering in. "Nou, dat was het dan voor mijn tijd bij EF Pro Cycling. Het is moeilijk onder woorden te brengen wat de relaties die ik de afgelopen zes jaar heb opgebouwd voor mij betekenen, maar het is tijd om een nieuw hoofdstuk in mijn carrière in te slaan", laat Craddock weten op Instagram.

"Ik vond het geweldig om deel uit te maken van deze familie, en hoewel het triest is om afscheid te nemen, ben ik erg enthousiast om in 2022 een nieuwe omgeving te betreden. Hartelijk dank aan iedereen die betrokken is", aldus de Amerikaan.