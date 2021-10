Toeschouwer die massale valpartij heeft veroorzaakt in de Tour, kent haar (zware) straf

Vandaag moest de toeschouwer, die heel wat renners liet vallen in de eerste etappe van de Tour de France, voor de rechter verschijnen. De rechtbank is niet mals, want ze heeft vier maanden cel met uitstel gekregen.

We gaan even terug naar de eerste etappe in de Tour de France. Door een toeschouwer was er namelijk een massale valpartij. De vrouw in kwestie toonde een bordje met 'Allez omi-opi' maar daar reed een renner van Jumbo-Visma tegen, wat dus voor een enorme valpartij heeft gezorgd. De vrouw moest vandaag voor de rechtbank van Brest verschijnen en ze kent ondertussen ook haar straf. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de rechtbank namelijk beslist dat ze vier maanden cel heeft gekregen met uitstel. Het uiteindelijke vonnis is voor 9 december.