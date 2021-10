Bahrain Victorious haalt opnieuw uit en verlengt contracten van twee absolute uitblinkers

Bij Bahrain Victorious blijven ze werk maken van de toekomst. Nadat ze de contracten van Landa, Colbrelli en Mohoric al konden verlengen, blijven nu ook Damiano Caruso en Gino Mäder langer bij de ploeg.

Damiano Caruso maakte dit seizoen een uitstekende indruk bij Bahrain Victorious. De 34-jarige Italiaan eindigde namelijk op een knappe tweede plaats in het algemeen klassement van de Giro. Daarnaast won hij ook een rit in de Giro en in de Vuelta.

Naast Caruso krijgt ook Gino Mäder een contractverlenging bij Bahrain Victorious. Ook de jonge Zwitser won dit seizoen een rit in de Ronde van Italië. Daarnaast kon Mäder ook in eigen land zegevieren met een overwinning in de Ronde van Zwitserland.