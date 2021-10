Froome kijkt op van wat er allemaal gebeurt: "Vijf jaar geleden had ik dat niet geloofd"

Chris Froome zit met nog veel ambities als wielrenner, maar hij ziet ook hoe de jonge garde het koersen helemaal veranderd heeft.

De Brit heeft er twee moeilijke jaren op zitten, maar hij blijft ontzettend positief richting de nabije toekomst kijken.

Hij weet ook wat hij wil winnen om de ban te breken. “Een eendagsklassieker, en dan is de Clásica San Sebastián de eerste die in me opkomt. Ik heb nooit iets laten zien in die koersen, maar het lijkt me geweldig om een eendagskoers te winnen en dat is dan potentieel een goede optie”, vertelt Froome in een YouTubevideo met Wiggle.

De nieuwe lichting jonge renners heeft het koersen echter danig veranderd. “Jonge renners komen de sport in met veel meer structuur dan toen ik startte, ook aan data en technologie. Zij worden prof als twintiger en komen gelijk aan in de top. Als je ziet hoe Pogacar en Bernal de Tour al hebben gewonnen als 21 en 22-jarigen... Als je me dat vijf jaar geleden had verteld, had ik dat niet geloofd.”