Nederlandse veldrijdster hangt op 30-jarige leeftijd fiets aan de haak

Het zit erop voor Sophie de Boer. De Nederlandse veldrijdster zet op dertigjarige leeftijd een punt achter haar carrière.

De Boer won in het seizoen 2016-2017 zes crossen en kaapte daardoor de eindwinst in de Wereldbeker weg. Blessureleed hield haar daarna weg van grote prestaties. Ze neemt nu het besluit om te stoppen met veldrijden.

“Dit was geen makkelijke beslissing, maar ik heb er gewoon te weinig plezier in”, zegt ze bij Sporza. “De voorbije seizoen had ik het moeilijk om het niveau te halen dat ik voor ogen heb. Het was soms moeilijk wat mij daarvoor precies tegenhield. Ik heb er nochtans zó hard voor gewerkt.”

“Onlangs kreeg ik weer last van mijn rug, waardoor ik niet de kracht heb die ik nodig heb om te koersen. Ik ben het beu om het te blijven proberen, dus is het tijd voor een nieuw avontuur.”